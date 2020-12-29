اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تسجل 659 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:09 م
إيطاليا تسجل 659 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء تسجيل 659 حالة وفاة و11 ألفا و212 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد تعافى 17 ألفا و44 شخصا من إصابتهم بـ"كوفيد-19"، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و425 ألف و730 شخصا من بين مليونيّ و67 ألفا و487 سجّلت إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة 73 ألفا و29 حالة.


إيطاليا

كورونا

كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة