إيطاليا تسجل 659 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء تسجيل 659 حالة وفاة و11 ألفا و212 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد تعافى 17 ألفا و44 شخصا من إصابتهم بـ"كوفيد-19"، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و425 ألف و730 شخصا من بين مليونيّ و67 ألفا و487 سجّلت إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة 73 ألفا و29 حالة.