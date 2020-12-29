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إيران تعلن استئناف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء العراقية بشكل فورى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:18 م
إيران تعلن استئناف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء العراقية بشكل فورى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، أن إيران تبلغ العراق أنها ستستأنف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء بشكل فورى، كما وجه الرئيس الإيرانى، حسن روحانى لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى رسالة نقلها وزير الطاقة الإيرانى: ندعم ضبط السلاح المنفلت.

 

وفى وقت سابق، قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الإثنين، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرضت بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص خطير فى الكهرباء.


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