إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارى مع العراق خلال أسابيع

كتب أحمد عرفة

قال وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، ستعاود نشاطها خلال العام القادم، بعد توقف استمر 6 سنوات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت وزير الطاقة الإيراني إلى أن إيران تستضيف خلال الأسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، بعد توقف لستة أعوام متتالية.

وأوضح وزير الطاقة الإيراني أن وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع، على أن يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الإيرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفى وقت سابق قالت غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، إنه تم الاتفاق مع العراق على آليات تسديد المستحقات المالية الخاصة بالكهرباء، وفقا لمصادر إعلامية.