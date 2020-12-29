اليوم السابع
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إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار عيد الميلاد على الكهنة ببورسعيد

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:06 م
إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار عيد الميلاد على الكهنة ببورسعيد الأنبا تادرس مطران الكنيسة ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أصدر الأنبا تادرس مطران، الكنيسة ببورسعيد، بيانا جاء فيه إلغاء إحتفالات رأس السنة الميلادية فى جميع كنائس الإيبارشية، وإقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على حضور الآباء الكهنة و20 شماسا فقط، نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه، قال القص أرميا فهمى، المتحدث الإعلامى لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد "لليوم السابع"، أنه تقرر إلغاء كافة إحتفالات عيد الميلاد الصباحية فضلا عن تعليق خدمة تربية الكنيسة لحين إشعار آخر .

وأضاف القص أرميا المتحدث الإعلامى الأقباط الأرثوذكس، أن المطرانية تعتذر عن استقبال المهنيئين بالعام الجديد وعيد الميلاد الجديد والإكتفاء بتلقى برقيات التهنئة تليفونيا أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى  .

وأكد استمرار العمل بالتعليمات التى أصدرها الأنبا تادرس مطران الكنيسة ببورسعيد والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعى حرصا من الكنيسة على سلامة وحماية أبنائها والمجتمع.


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