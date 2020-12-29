كانت أسبانيا قد أطلقت على غرار دول الاتحاد الأوروبي حملة التطعيمات أول أمس /الأحد/ حيث تعد "أراسيلي هيدالجو" وهي امرأة عمرها 96 عاما من جوادالاخارا، أول شخص في البلاد يتلقى اللقاح.



وعلى مدى الأسابيع الـ12 المقبلة، تتوقع إسبانيا أن تحصل على حوالي 4.6 مليون جرعة لقاح، يمكن من خلالها تطعيم ما يصل إلى 2.3 مليون شخص.