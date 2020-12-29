قررت السلطات الإسبانية استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا، وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا - في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء "ستتم دعوة كل مواطن للحصول على اللقاح، وهو أمر تطوعي".. موضحا أنه لن يتم الكشف علنا عن ذلك السجل وسيخضع لقواعد صارمة لحماية البيانات وإن كانت تلك البيانات ستتاح "للشركاء الأوروبيين".
كانت أسبانيا قد أطلقت على غرار دول الاتحاد الأوروبي حملة التطعيمات أول أمس /الأحد/ حيث تعد "أراسيلي هيدالجو" وهي امرأة عمرها 96 عاما من جوادالاخارا، أول شخص في البلاد يتلقى اللقاح.
وعلى مدى الأسابيع الـ12 المقبلة، تتوقع إسبانيا أن تحصل على حوالي 4.6 مليون جرعة لقاح، يمكن من خلالها تطعيم ما يصل إلى 2.3 مليون شخص.
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