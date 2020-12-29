إزالة حوائط تتعدى على المنفعة العامة بحى العجمى غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية أعمال التصدى للبناء المخالف، حيث قام قطاع الهانوفيل قبلى بحى العجمى ،بإزالة حوائط خرسانية تتعدى علي المنفعة العامة، تنفيذا لتعليمات السيد موسي رئيس حى العجمى لكافة قطاعات الحى بمتابعة ورصد المخالفات بنطاق كل قطاع .

وأشار حى العجمى فى بيان له اليوم، إلى أنه تحت إشراف سكرتير عام الحى قام قطاع الهانوفيل قبلى بشن حملة إزالة فورية لحوائط خرسانية على الرصيف سعة المنفعة العامة بعمال حى العجمى وذلك فى وجود رئيس قطاع "ابوتلات" ومفتش المتابعة .

وفى نفس السياق ، واصل حى العامرية أول حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي، وذلك بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول ،حيث قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحي والإدارات المعنية بإيقاف أعمال ترميم لمحلات بجوار كوبري المشاه ،إيقاف أعمال ترميم جمالون بالطريق الصحراوي بجوار مصنع هالومي للاثاث .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون.



ازالة الحوائط المخالفة



اعمال الازالة