أمانة شاب.. علاء يعثر على فيزا بالرقم السرى فى حقيبة ويعيدها لصاحبها بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شاب أقصرى يعمل بمجال المقاولات ضرب مثالاً رائعاً فى الأمانة ورد حقيبة لصاحبها كان بداخلها فيزا ورقمها السرى فى ورقة وبها إيصال إيداع بمبلغ 250 ألف جنيه، وهو الشاب "علاء عبده" ابن قرية العشى بمدينة الزينية شمال الأقصر، حيث شارك الأهالى بمحافظة الأقصر قصته فى صفحات التواصل الاجتماعى لتكريمه بعد موقفه الأمين مع صاحب الحقيبة.

ويقول الشاب علاء عبده ابن قرية العشى، إنه لدى سيره بمنطقة منشأة العمارى عثر على حقيبة فى الأرض بداخلها فيزا أحد البنوك وبها ورقة داخلها الرقم السرى للفيزا وإيصال إيداع بمبلغ 250 ألف جنيه، وجلبها من الأرض وظل يبحث عن صاحبها لأيام، حتى قرر النشر على جروبات الفيس بوك بالأقصر للتوصل لصاحبها، وبعد مرور ساعات على المنشوارت تواصل معه صاحب الحقيبة وهو فى غاية السعادة بعودة حقيبته وما بداخلها بالكامل، وتقابلا وقدم له الحقيبة بكامل محتوياتها وطلب تقديم مبلغ مالى للشاب كهدية نظير عودة متعلقاته بعد فقدانها، ولكن رفض تماما، وأكد أنه قام بذلك لوجه الله وليس طمعاً فى مكافآت وقام صاحب الحقيبة بنشر القصة معه لتكريمه معنوياً بين أهالى مدينة الزينية والأقصر على هذا الموقف الأمين.

وتعتبر تلك الواقعة هى الثانية خلال فترة وجيزة، حيث أقدم الشاب الأقصرى أحمد محمد فرج الله صاحب محل أدوات منزلية بشارع السويقة بمدينة إسنا، على موقف يجسد الأمانة والأخلاق الأصيلة عندما عثر على كيس أبيض أمام المحل الخاص به وبداخلها مبلغ 30 ألف جنيه، وقام برده لصاحبه بعد التأكيد على محتوياته بالكامل، وذلك فى موقف مشرف من الشاب الإسناوى.