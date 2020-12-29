ألمانيا تسجل 12892 إصابة جديدة بكورونا و852 وفاة

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 12892 حالة إلى مليون و664726.

وأضاف المعهد أنه سجل 852 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 30978.