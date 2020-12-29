أطقم طبية وعناصر عسكرية يتلقون لقاح كورونا في المكسيك.. فيديو

كتب محمد شعلان

خضع العشرات من العاملين في مجال الرعاية الصحية من المدنيين والعسكريين إلى التطعيم بلقاحات كورونا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، حيث خصصت مركزا فى العاصمة لتطعيم العاملين فى الصفوف الأولى لمواجهة كورونا باعتبار أنهم من أصحاب الأولوية للتطعيم بلقاح فايزر، الذى وصل إلى الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية يوم الخميس الماضى، وسط استمرار المعاناة من ارتفاع الاصابات.

يتلقى العشرات من العاملين في مجال الرعاية الصحية من المدنيين والعسكريين لقاح #فايزر_بيوتنك في عاصمة المكسيك بعد أن بدأت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية يوم الخميس برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس #كورونا#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) December 28, 2020

وعرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية، فيديو للعاملين فى مجال الرعاية الصحية في المكسيك من المدنيين والعسكريين وهم ينتظرون تحت المظلات للحصول على جرعات لقاح كورونا، وسط تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات بين الأطقم الطبية، وخضع العشرات منهم للجرعة الأولى من عقار فايزر، على أن تتوالى باقى التطعيمات فى وقت لاحق.



تطعيم الأطقم الطبية والعسكريين فى المكسيك



خيام التطعيم

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن المكسيك تعتبر أولى الدول فى أمريكا اللاتينية التى تتلقى لقاح من شركة فايزر وبيونتك.

ووافقت اللجنة الفيدرالية لحماية المخاطر الصحية، وهى هيئة تنظيمية مكسيكية على الاستخدام الطارئ للقاح الذى ابتكرته شركة فايزر فى أمريكا الشمالية مع نظيرتها الألمانية بيونتك فى 11 ديسمبر، ومع وصولها إلى البلاد يوم 23 ديسمبر، أصبحت المكسيك واحدة من أول عشر دول في العالم تستقبل وتبدأ تطعيم سكانها ضد الوباء الذي دمر عام 2020.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تنص الاتفاقية المبرمة مع شركة فايزر بيونتك Pfizer-BioNTec على وصول 34 مليون جرعة إلى المكسيك في رحلات محددة مختلفة ستنفذها شركة DHL الألمانية، والتي وفرت الخدمات اللوجستية لنقلها في درجة حرارة أقل من 7 درجات، لأن هذا اللقاح، على عكس اللقاحات التقليدية، يستخدم تقنية جديدة تنسخ التسلسل الجيني للفيروس، وتنقله إلى دماء الناس من خلال الرنا المرسال.