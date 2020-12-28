وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 416 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأضاف البيان أن 660 ألفا و9 أشخاص لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للإشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وكانت روسيا بدأت حملة التطعيم الجماعى ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من ديسمبر الجاري.

يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وهو "سبوتنيك ــ V"، في شهر أغسطس الماضي. وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك ــ V" ، الذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" وطوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي.