2020 عام نجاحات ومشروعات شركة مياه الأقصر.. وصلت لتغطية 99.5% من السكان

الأقصر – أحمد مرعى

حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، سلسلة من النجاحات فى المشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته طفرة مميزة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، ووصلت فى عام 2020 إلى طفرة كبيرة فى رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات مياة وصرف جديدة لخدمة أكثر من مليون و276 الف مواطن، بهدف تقديم الخدمة متكاملة لكل منزل وأسرة في مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك بالعمل فى عدد من المشروعات والمحطات الجديدة للمياه التى تخدم الأهالى بمدن إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر والطود والزينية والنجوع والقرى داخلها.

وقال رئيس شركة مياه الأقصر، إن نسبة تغطية خدمة مياه الشرب تصل إلى 99.5 % من سكان محافظة الأقصر والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، وتم إنشاء 3 محطات سطحية كبرى بالمحافظة بإجمالى طاقة 105 ألف م3/يوم وذلك فى مدينة اسنا الكبرى، ومركز القرنة غرب النيل وكذا مدينة البياضية، وتم تنفيذ خطط الإحلال والتجديد حتى عام 2020 لعدد من المحطات السطحية الكبرى ومحطات مياه الشرب النقالى، وسحب وإنزال لعدد من الآبار وذلك حفاظاً عليها تحسباً للشح المائى وبالإضافة إلى شبكات مياه الشرب، وكذلك محطات وشبكات الصرف الصحى، أما بالنسبة لخدمة الصرف الصحى وصلت التغطية حتى 2020 من 13% إلى 40% من سكان محافظة الأقصر ، وقد تصل هذه النسبة إلى 60% عند نهو المشروعات الجارى تنفيذها وا لمتوقع نهوها فى 2022، ومن منطلق رؤية ورسالة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية فى توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى ، فأنه تم تطوير معامل مياه الشرب بمحافظة الأقصر ، وجارى العمل على إنشاء معمل مركزى حرصاً على الجودة العالية لمياه الشرب حتى يتم توفير مياه الشرب كماً وكيفاً للمواطن الكريم.

وفى إطار الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج يتم زراعة غابات شجرية حيث تعتبر شركة الأقصر من الشركات الرائدة فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وإنتاج بذور الجوجوبا وأشجار الكايا والسرسوع وغيرها، وحرصاً من شركة الأقصر على توفير البيئة الصالحة لمقابلة العملاء فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء لإستقبال المواطنين وتسديد متطلباتهم من تقديم لتوصيلات جديدة أو استعلام أو أى إستفسارات أخرى.

ويقول وليد الإدفاوى مسئول الإعلام والتوعية بشركة مياه الأقصر، أنه تم إنشاء الغابات الشجرية عام 1996 بصحراء الحبيل شرقى الأقصر، ضمن مشروع شمل عدة محافظات، وذلك على مساحة تبلغ 1941 فدانا؛ وتبلغ طاقتها التصريفية فى اليوم الواحد 3000 متر مربع، وتُروى بنظام الرى بالتنقيط والغمر، وتمت أعمال التوسعات فى محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفاً أنه تصل الطاقة التصميمية للمحطة 36 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغ عدد السكان المستفيدين منها فى عام 2015 حوالى 229.455 نسمة، ومن المقرر أن يصل العدد فى 2037 إلى حوالى 337.388 نسمة، حيث شملت أعمال التوسعة التى قامت بدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كميات الحفر لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 1742328 مترا مكعبا، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 764990 مترا مكعبا، وكميات الرمل المثبت /العادى أسفل وأعلى العزل لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 1625880 مترا مكعبا.

وأكد وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أنه تبلغ كميات شائع العزل لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 812940 مترا مكعبا، وكميات التكسية بالحجر لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 823140 مترا مكعبا، كما تبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر 800مم مواسير GPR حوالى 1000 متر، وطوال خط الطرد قطر 600مم مواسير UPVC حوالى 3830 متر، وتبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى 30 فدان جديدة.

أما "محطة الطود المدمجة الجديدة" فهى مشروع قومى جديدة لخدمة أهالى مدن وقرى محافظة الأقصر، حيث يتم العمل فيه عقب تسليم الموقع الخاص به إلى رجال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للبدء فى أعمال تصميم وتنفيذ المحطة بنظام الترشيح الغشائى الفائق بطاقة 10000 متر مكعب فى اليوم لمدينة الطود، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات)، حيث يقول المهندس محمد عويس مدير عام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن هذا المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع بمركز ومدينة الطود والذى سيضيف 10000 متر مكعب /اليوم بالإضافة إلى المحطة المقامة محطة الطود المدمجة ليصبح الإجمالى بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم والذى تخدم جميع مدن وقرى ونجوع وعزب مركز الطود، والذى تعمل على زيادة جودة المياه المنتجه للاكتفاء الذاتى من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030/2037 ، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوى بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلى وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.

ويضيف المهندس محمد عويس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن تكلفة هذا المشروع 75مليون جنيه طبقاً للبروتوكول الموقع، حيث يتم التنفيذ تسعة أشهر من بدء تسليم الموقع من شركة مياه الأقصر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تابعت الشركة العمل فى محطة مياه الطود المدمجة الأولى من التجديدات بداخلها لتجديد شهادة TSM، حيث يتم داخلها تجديد الهدارات والمرشحات وعمل سيراميك وتغيير الوسط الترشيحي، كما وافق على تجديد باقى المرشحات بالكامل لضمان ضخ المياه للمواطنين بالجودة المطلوبة حسب المواصفات، كما عبر عن رضاه على مستوى العمل بشكل عام بداخل المحطة وقدم الشكر للعاملين بالمحطة، حيث أن شهادة TSM الدولية، تمنح بعد أن تكون المحطة قد اجتازت كافة اختبارات التفتيش الفنية والتقنية والإدارية، والاستعداد التام الذى يضمن التنظيم والترتيب لجميع الإجراءات التى يتم تنفيذها داخل المحطة، ومنها أسلوب تشغيل قياسى وصيانة قياسية، وجودة مياه منتجة لتحقيق أقصى درجات الرضا للمواطن ومنع وتقليل فترات إنقطاع المياه عن المواطنين عن طريق إتخاذ أقصى درجات الإستعداد المتاحة داخل المحطة لمواجهة أى مشكلات طارئة فى المياه، والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح وصحة العاملين وكذلك الموارد البشرية الخاصة بالمحطة، وتنظيم العمل والعلاقات الإدارية بين الأفراد داخل المحطة.