وكيل صحة الغربية يتفقد الوحدات الصحية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عددا الوحدات الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح فى بيان له أنه يسعى لتوفير كافة احتياجات المواطنين من أطباء ومعدات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين مشيرا إلى أن الوحدات الصحية الريفية تعد من أهم المؤسسات العلاجية، كونها تخدم ملايين من أهالى القرى والنجوع.

كما وجه بضرورة الاهتمام بتدريب الفرق الطبية للرعاية الأساسية، كخط دفاع فى التعامل مع المواطنين فذلك بدوره يقلل الضغط على المستشفيات العامة"، لافتة إلى أن الاهتمام الأول بالقوة البشرية ثم تدريبها وتوفير الأدوية، وتوفير المستلزمات الطبية بصورة دورية تضمن تيسير تقديم الخدمة ورضا المواطنين.

وخلال الجولة قام بالمرور على قافله طبيه بقريه أبو جماله نظمتها جمعية الهلال الأحمر لخدمة أهالى القرية والكشف المبكر عن فيروس كورنا المستجد، وذلك فى حضور أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.