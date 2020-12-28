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وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد ورش العمل للطلاب الموهوبين لتجميل حديقة 30 يونيو

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:58 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد ورش العمل للطلاب الموهوبين لتجميل حديقة 30 يونيو ورش عمل للطلاب الموهوبين لتجميل حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، فعاليات ورش العمل للطلاب الموهوبين بحديقة 30 يونيو بالخارجة المنفذة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة.

وتفقد النيلي، ورشة عمل للرسم لعدد من الطلاب على مجسم ساقية "مكي" والذي يجرى إنشاؤه بالحديقة، وسط سعادة غامرة من الطلاب وما شهدوه اليوم من أجواء طبيعية متميزة، وقدم فريق الغناء من الطلاب الموهوبين استعراضات "في حب مصر".

من ناحية آخرى، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمدرستي العبور الابتدائية والشهداء الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية.

وخلال الزيارة اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على الانضباط الإداري وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا، مؤكدًا الاستعداد الكامل لعقد الامتحانات العملية والتحريرية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع حفظ الجميع.


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