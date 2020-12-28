اليوم السابع
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وفاة مبتكر لعبة Game of Thrones .. والسلطات تشتبه فى تعرضه للقتل

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:52 م
وفاة مبتكر لعبة Game of Thrones .. والسلطات تشتبه فى تعرضه للقتل وفاة مبتكر لعاب فيديو، Game of Thrones
كتبت: هناء أبو العز

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توفى لين تشى، مدير شركة Yazoo وهى الشركة التي ابتكرت لعبة الفيديو على أساس سلسلة "Game of Thrones"، بالإضافة إلى هذه اللعبة الشهيرة ، كانت الشركة مسؤولة عن العديد من ألعاب الفيديو الناجحة ، مثل "Brawl Stars".
 
وتقدر ثروة لين تشي بـ 6.8 مليار يوان أي حوالى 1،061،001،679 يورو،  وقبل وفاته ، خطط الملياردير لافتتاح سينما من خلال شركته ، حيث قام بإنتاج أفلام الخيال العلمي.
 
ويبدو أن سبب وفاته المفاجئة هو تسممه، بينما ألقت شرطة شنجهاي القبض بالفعل على مشتبه به في جريمة القتل، وهو رجل يُدعى "شو" الذي يزعم أنه سمم الشاب البالغ من العمر 39 عامًا بتقديمه له الشاي، وهو رئيس قسم إنتاج الأفلام في Yazoo واليد اليمنى للضحية.
 
 

وفاة مبتكر لعاب فيديو

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تسميم مبتكر الألعاب

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