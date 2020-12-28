اليوم السابع
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وفاة الموظف الأكثر ولاء بالعالم.. عمل لمدة 84 عاما فى نفس الشركة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:04 م
وفاة الموظف الأكثر ولاء بالعالم.. عمل لمدة 84 عاما فى نفس الشركة جون بيرنز
ريهام عبد الله

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ذكرت صحف بريطانية، أن جون بيرنز، وهو الموظف الأكثر ولاء فى العالم، توفى وغادر عالمنا بعد استمراره فى العمل لنفس شركة المحاماة لمدة 84 عاما. 

جون بيرنز بدأ عمله في شركة TC Young Wilson Terris في إدنبرة، وهو في الـ14 من عمره عام 1936، وكان اسمها آنذاك Laird & Wilson Terris، بعد اجتياز اختبار في الإنجليزية والرياضيات، واستمر في العمل لديها حتى بلغ 98 عاما، وشغل العديد من الوظائف بما في ذلك صراف وموفد قانونى وموفد مكتب، وفقا لموقع العين.

جو بيرنز
جون بيرنز

ووفقا للموقع، فإن بيرنز كان يتحدث عن التقاعد قبل وفاته بأسابيع، لكنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك، وعرضت عليه الشركة أن يعمل بدوام جزئى صباحا فقط، لكنه كان مصرا على العمل بوقت كامل، ولديه ابنين و5 أحفاد، وتوفي أثناء نومه بعد فترة قصيرة من احتفاله بعيد ميلاده الـ98.

لم يحالف بيرنز الحظ لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول فترة لموظف في نفس الشركة، لأنه خدم بلاده خلال الحرب العالمية الثانية ما اضطره للتوقف عن الاستمرارية في عمله.

وقال ابنه ديفيد، 59 عاما، إن الفترة الوحيدة التى انقطع فيها والده عن العمل في الشركة عندما التحق بسلاح الجو الملكى كمشغل لاسلكي في غرب إفريقيا.

وقالت زوجة ابنه الممرضة نانسي بيرنز: "لقد عاش من أجل وظيفته وكثيرا ما شوهد وهو يركض للحاق بالحافلة فى الصباح".

 

 


الموظف الاكثر ولاء

موظف يعمل بشركة 84 عاما

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شركة محاماة

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