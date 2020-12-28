وصول معدات مصنع تدوير القمامة بسندوب فى الدقهلية .. صور

الدقهلية شريف الديب

أكدت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، وصول معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، وأنه وصل اليوم خط الفرز الرئيسى وسبق وأن وصلت ماكينة تفتيح أكياس وماكينة فرم ثانوى المانية المنشأ، وكذا معدات مناولة تشمل لوادر وكباشات ألمانية المنشأ ومقاطير ترطيب مياه.

وقال محافظ الدقهلية، إنه من المقرر أن تنتهى أعمال تركيب المعدات والتشغيل التجريبى قريبا جدا، مضيفا أنه يجرى حاليا الانتهاء من الأعمال المدنية والكهربية بالموقع وأن المصنع الجارى إنشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا.

وكلف محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للتنسيق مع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، و المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة شئون البيئة، للمتابعة الجادة لاستكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربية بموقع المصنع بسندوب ،وفقا للبرنامج الزمنى المقرر فى هذا الشأن.

يشار إلى أن المصنع المشار إليه يقام على مساحة 18 فدان بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالى تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك.

وقال المحافظ، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، وأن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

يذكر أنه سبق خلال الشهور الماضية وأن وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد استهدفت بنود التعاقد إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.

ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم و تطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية فى اطار سعى الحكومة و بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وثمن محافظ الدقهلية، التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة فى المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات.



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