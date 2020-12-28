وقال نيهمر ،في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هذه التشريعات قيد الإعداد والتفاوض بين الاحزاب حاليا ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو عدم الإفراج عن الأشخاص الخطرين والذين أدينوا بالإرهاب.



وأوضح نيهمر أن الخطوة الأولى فى مكافحة الارهاب تمت بالفعل من خلال تطبيق المراقبة الإلكترونية وتمرير قانون تجريم رموز المنظمات المصنفة إرهابية ( جماعة الإخوان – حزب الله – حزب العمال الكردستاني – حماس – منظمة الهوية اليمينية النازية).



وذكر نيهمر أن فرض "سوار الكاحل الإلكتروني " على الاشخاص الخطيرين سوف يقلل من فرص حدوث هجمات ارهابية جديدة معترفا بحدوث بعض التقصير الأمني والذي تسبب فى وقوع الهجوم الارهابي فى وسط فيينا فى 2 نوفمبر الماضي ، مؤكدا أنه جاري العمل على تصحيح الأخطاء وتفادي تكرار هذه الهجمات .