وزير الخارجية الكويتى يترأس وفد بلاده بالاجتماع التحضيرى للقمة الخليجية

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ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد بلاده المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ146 التحضيرية لأعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع - مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. كما تضمنت المناقشات البنود المدرجة على الاجتماع، وكذلك القضايا والموضوعات التي تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وضم وفد الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزير المفوض عبدالله الموعد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم، وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.