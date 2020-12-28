وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير 5 مخابئ للإرهابيين وضبط 80 ألف يورو

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، عن تدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية وضبط مبلغ يقدر بـ80 ألف يورو بولاية جيجل شمال شرقي البلاد.

ذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال الإرهابي رزقان أحسن وكنيته أبو الدحداح الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 ديسمبر الجاري خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت قوات الجيش اليوم خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة خمسة مخابئ للإرهابيين وضبط مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف يورو".

وأضاف أن المبلغ المالي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين بشمال الجزائر، مؤكدًا أن العملية متواصلة في سياق الجهود المبذولة ميدانيًا على فعالية الاستراتيجية التي تعتمدها القيادة العليا للجيش بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.