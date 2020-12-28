وأضاف أن الحكومة الفيدرالية أعادت فرض بعض القيود مجددا مع انضمام نيجيريا إلى قائمة الدول التي تعاني من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.



وأعلن رئيس فريق العمل الرئاسي، الإغلاق الفوري لجميع الحانات والنوادي الليلية والمطاعم في جميع أنحاء البلاد لمدة خمسة أسابيع، واقتصار الاحتفالات غير الرسمية والرسمية بما في ذلك حفلات الزفاف والمؤتمرات والحفلات المكتبية والحفلات الموسيقية والندوات والأنشطة الرياضية وأحداث نهاية العام (رأس السنة) على ما لا يزيد عن 50 شخصا، كما نصح بتفعيل العمل عن بعد للموظفين الحكوميين الذين تسمح وظائفهم بذلك.



وشهدت دول أوروبية وأخرى بأنحاء العالم ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ19) بعد نجاحها في إبطاء تفشي الفيروس في وقت مبكر من العام الجاري، حيث أعلنت زيادة تفشي الإصابات في الموجة الثانية مقارنة بما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى.

وتعد إنجلترا والبرتغال والمجر من أوائل الدول التي دخلت في حالة إغلاق للمرة الثانية مع انتشار موجة العدوى الجديدة.



