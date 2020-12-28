مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم أنشطة توعوية بمدارس المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، فى تنظيم أنشطة توعية مائية لطلاب المدارس بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الشركة، تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، كما تم التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعه على استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، كذلك خدمات تطهير الخزانات، التى تقدمها الشركة بأسعار رمزية ومجانية للمدارس، من خلال فرق متخصصه وخدمة الواتس آب الخاصة بالاستفسار عن مواعيد ضخ المياه.

ومن جهة أخرى، يتم تنفيذ مجلات للصحافة المدرسية، تحت شعار:" سر الحياه"، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للاطفال ومسابقات فنية وألعاب للتوعية بالترفيه ومسرح عرائس، وعرض قصه "البحث عن نقطه مياه"، كما يتم التعريف بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.