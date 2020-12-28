أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر بيان للمركز - على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئ من أراضي لبنان أو الأردن إلى الجمهورية العربية السورية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى عدم عودة أي نازح أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية.
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 13 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
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