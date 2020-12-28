موسكو (أ ش أ)

أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر بيان للمركز - على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئ من أراضي لبنان أو الأردن إلى الجمهورية العربية السورية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى عدم عودة أي نازح أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية.