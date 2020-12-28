اليوم السابع
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موسكو تبدأ تسجيل كبار السن استعدادا للتطعيم ضد فيروس كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:08 ص
موسكو تبدأ تسجيل كبار السن استعدادا للتطعيم ضد فيروس كورونا سيرجى سوبيانين
وكالات الأنباء

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بدأت السلطات الروسية في موسكو، اليوم الاثنين، تسجيل المواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، عن بعد، استعدادا للتطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما نقلت "روسي اليوم".

ووفقا لعمدة موسكو، سيرجى سوبيانين، فإن كبار السن هم أكبر مجموعة معرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن سوبيانين، أمس الأحد، أنه بعد موافقة السلطات الصحية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، ستفتح سلطات العاصمة اعتبارا من 28 ديسمبر، التسجيل لتطعيهم.

وأعرب عن أمله في أن يصبح التطعيم في الأسابيع المقبلة متاحا لجميع سكان العاصمة.

وتعتزم سلطات العاصمة تطعيم 6-7 ملايين شخص خلال الفترة القادمة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في موسكو يوم 5 ديسمبر، وتم تطعيم حوالي 15 ألف شخص حتى الآن.

 


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