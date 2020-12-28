ممرضة وعاملة أحياء إيطاليتين تتلقيان لقاح كورونا أولا.. ورئيس الحكومة يوجه كلمة للشعب.. صور

فاطمة شوقى

بدأت إيطاليا تطعيم شعبها ضد فيروس كورونا، وكانت أول من تلقى اللقاح الممرضة كلوديا عليفيرنيني وماريا كابوبيانتشي ، عالمة الأحياء المسؤولة عن مختبر علم الفيروسات، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقالت الممرضة الإيطالية التى تبلغ 29 عاما : "أقولها بقلبي: دعونا نتلقى التطعيم جميعًا ، لأحبائنا وللمجتمع" ، كانت الكلمات الأولى بعد التطعيم في إحدى غرف مستشفى سبالانزاني.



لقاح كورونا فى ايطاليا

وقالت مديرة علم الفيروسات فى مستشفى سبالانزانى : "أشعر بأن حالتى جيدة للغاية وأنا متحمسة وآمل أن يأتى هذا الامتياز للجميع قريبا.



لقاح كورونا

وأشارت الصحيفة إلى أنه وصلت 9750 جرعة من لقاحات فايزر التي كانت متجهة إلى إيطاليا يوم السبت إلى روما بمن بلجيكا وبعد ذلك تم توزيع جزء منها في جميع المناطق، حيث بدأت أمس حملة التطعيم، وتلقيح الشعب الإيطالى.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى على تويتر "اليوم إيطاليا تستيقظ.. إنه يوم اللقاح.. هذا التاريخ سيبقى معنا إلى الأبد.. لنبدأ بالعاملين الصحيين والفئات الأكثر ضعفًا ، ثم نوسع إمكانية تحقيق المناعة لجميع السكان ، ونقضي نهائيًا على هذا الفيروس".

وحددت وزارة الصحة أن جرعات اللقاح التي يتم تسليمها إلى جميع الدول الأوروبية فى 27 ديسمبر "رمزية" وأن التوزيع الحقيقي سيبدأ من أسبوع 28 ديسمبر وستصل حوالي 470 ألف جرعة إلى إيطاليا لكل منها - أسبوع.

"لقد مرت 11 شهرًا فقط ويبدو أنها كانت مدى الحياة عندما وصل أول مريضين من كوفيد19 إلى المستشفى. وقال جوزيبي إيبوليتو ، المدير العلمي لمعهد لازارو سبالانزاني: "لكن الآن هي لحظة الأمل ومن المهم أن يؤمن الناس بها ويفهموا أهمية الحفاظ على الحبس".

المفوض الاستثنائي لحالة طوارئ كوفيد ، دومينيكو أركوري ، الذي حضر سبالانزانى "كما قال كان من المثير رؤية أول إيطاليين حصلوا على اللقاح.. لقد أعطانا لمحة عن شعاع من الضوء. الطريق لا يزال طويلا وعلينا أن نتحلى بالحكمة والمسؤولية. شيئًا فشيئًا سنتمكن من الخروج من هذه الليلة الطويلة ".

وأضاف أركوري: "اللقاح في إيطاليا مجاني للجميع ولكنه ليس إلزاميًا ، وأعتقد أنه اختيار واع وحكيم ونحن مقتنعون بأنه سيتم تطعيم عدد أكبر مما نعتقد".

وقال وزير الصحة ، روبرتو سبيرانزا ، الذي ذهب أيضًا إلى ذلك المستشفى ، "إنه اليوم الذي ننتظره وهذا يمنحنا الثقة ؛ ما زلنا بحاجة إلى الكثير من الاهتمام ، لكن اليوم يوم جميل، اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا احترام القواعد ، ونرى النور ، ولكن لا يزال يتعين علينا المقاومة ".