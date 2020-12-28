كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون محليون مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة إثنين آخرين في هجوم لحركة "طالبان" استهدف مقر شرطة منطقة "أناردارا" في إقليم "فرح"، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين عن حاكم الإقليم تاج محمد مجاهد قوله إن عناصر تابعة لحركة "طالبان" قامت بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، مشيرا إلى أن ذلك أعقبه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.