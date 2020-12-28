وأضاف أنه تم قتل عناصر من حركة "طالبان" خلال رد قوات الأمن على هذا الهجوم وقيامها بعملية تمشيط للمنطقة.
من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" حتى الآن على هذا الهجوم.