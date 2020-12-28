اليوم السابع
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مسؤول أوروبى لـ"رويترز": روسيا تنشر معلومات مضللة عن كورونا لبيع لقاحها

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:20 م
مسؤول أوروبى لـ"رويترز": روسيا تنشر معلومات مضللة عن كورونا لبيع لقاحها اللقاح الروسى - أرشيفية
رويترز

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن وسائل‭‭ ‬‬إعلام روسية نشرت معلومات كاذبة عن لقاحات فيروس كورونا الأوروبية والأمريكية في دول ترغب موسكو في بيعها لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد للفيروس.

وقال بوريل في منشور "تتم السخرية من مطوري اللقاحات الغربية علنا في وسائل إعلام روسية متعددة اللغات تسيطر عليها الدولة ما أفضى في بعض الحالات إلى مزاعم سخيفة بأن اللقاحات ستحول الناس إلى قردة".

ومضى قائلا "مثل هذه الروايات موجهة، كما هو واضح، إلى دول ترغب روسيا في بيعها لقاح ’سبوتنيك في’" مضيفا أن هذه التحركات تهدد الصحة العامة وسط جاحة كورونا .

ولم يقدم المسؤول أمثلة محددة.

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات وقالت إن (سبوتنيك في) مستهدف بحملة تشويه مدعومة من الخارج.

 


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