مرشح للرئاسة فى أوغندا يعلن مقتل أحد حراسه على يد الشرطة

كتب وكالات

أعلن المرشح الرئاسى الأوغندى ونجم البوب ​​بوبى واين، أن أحد حراسه الشخصيين قتل دهسا بسيارة تابعة للشرطة.، بحسب "روسيا اليوم".

وقال واين: "يؤسفنى، أن أعلن مقتل فرانسيس سينتيزا كاليبالا أحد أفراد الفريق الأمنى الخاص بي... لقد جرى دهسه عمدا بشاحنة تابعة للشرطة العسكرية".

وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا قال : "أنصار واين تجمعوا فى ماساكا على بعد 125 كيلومترا جنوب غربى العاصمة كمبالا".

وأضاف إينانجا: "أنصار واين كانوا مجموعة عنيفة..تم استخدام الغاز المسيل للدموع لقمع العنف، وأُصيب الصحفيون للأسف خلال عملية تفريق المجموعة العنيفة".

ولفت إلى أن "صحفيا تابعا لقناة تلفزيونية محلية أصيب إصابة خطيرة فوق عينه اليسرى، يزعم أنها نتيجة إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع".