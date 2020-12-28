مدينة الزينية بالأقصر ترفع التراكمات والمخلفات والإشغالات من الطرق

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أنه تمت مواصلة حملات النظافة والتجميل بالقرى والنجوع وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعديات من الطرق الرئيسية والجانبية لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع التراكمات والمخلفات من الطرق والإشغالات من على الطريق، وذلك بقيادة يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأشرف خليل رئيس قرية الصعايدة، وحنان محمد يوسف سكرتيرة قرية الصعايدة، وعبد الله محمد إبراهيم مسئول الإشغالات بالقرية، وذلك بتعاون المواطنين وعمدة القرية العمدة أحمد عفيفى.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بمدينة الزينية شمال الأقصر، أعمال حملة نظافة داخل القرية ومنطقة نجع جاد الكريم، وذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وكرم ضاحى رئيس قرية المدامود بحري، وبالتنسيق مع رئاسة المركز بقيادة العقيد احمد الهوارى رئيس المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع المخلفات وتراكمات الصرف الصحى من كوبرى العقربى المعهد الدينى بالعشى التابع للأزهر، حيث تم رفع حولى 20 طن مخلفات والتراكمات الصلبة بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف اعمال النظافة ورفع التراكمات بشوارع القرى والمدن على مستوى المحافظة.



حملات النظافة ورفع الاشغالات بمدينة الزينية