اليوم السابع
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مدير مدرسة بدمياط يعقم الفصول استعدادا لامتحانات نصف العام.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:57 م
مدير مدرسة بدمياط يعقم الفصول استعدادا لامتحانات نصف العام.. صور محمد الهوارى مدير مدرسة ابن خلدون يعقم الفصول
دمياط - معتز الشربينى

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عندنا يكون مدير المدرسة أب لطلابه يبذل كل جهد للحفاظ عليهم وحمايتهم، هذا هو لسان حال محمد الهوارى مدير مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة دمياط التعليمية الذى أصر على تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدرسة، خاصة الفصول ومقاعد الطلاب تمهيدا لامتحانات نصف العام الدراسى، حيث قام مدير المدرسة باستخدام ماكينة تطهير وتعقيم، وقام بالتجول على جميع المقاعد والطرقات والفصول ، وتم تطهيرها بالكامل.

وقال محمد الهوارى مدير المدرسة لـ  "اليوم السابع"، إن أعمال التطهير والتعقيم تمت بصورة كاملة وأصبحت الفصول جاهزة للامتحانات، مؤكدا أهمية بث روح الطمأنينة فى نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن جميع الطلاب أبناءنا وواجبنا أن نحافظ عليهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال تطهير وتعقيم المدارس استعدادا للامتحانات نصف العام الدراسى، التى تجرى فى يناير المقبل، مؤكد أنه أصدر تعليمات لتعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب كل امتحان، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بالمدارس.

 

مدير المدرسة يعقم الفصول (1)
مدير المدرسة يعقم الفصول 

 

مدير المدرسة يعقم الفصول (2)
جانب من تعقيم الفصول

 

مدير المدرسة يعقم الفصول (3)
مدير المدرسة يعقم الفصول 

 


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