محافظ دمياط تكرم العاملين بالمحافظة وتهنئ مدرسة النيل لفوزها بمسابقة Full Award.. صور

دمياط - معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى اليوم الأثنين بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، والعميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، وبدأ الجلسة بتهنئة فريق وأسرة مدرسة النيل المصرية فرع دمياط لحصول المدرسة على المركز الأول بالمسابقة الدولية Full Award التى جاءت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطانى Connecting Classrooms Global Learning، حيث تسلمت رحاب صبرى مديرة المدرسة شهادة تقدير نظرًا لما حققوه من بطولة مشرفة عكست قدرات الطالب المصرى، معربة عن فخرها الشديد بطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق..

وقامت الدكتورة منال عوض بتكريم دينا محمد على حسن الشرقاوى بإدارة وحدة المتغيرات المكانية، لحصولها على المركز الأول بتقدير ممتاز بالدورة المُنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت عنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين وإسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى"، وكرمت المحافظ أيضاً اللاعبة يمنى أحمد رزق عبد الله لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 57 كجم فى بطولة الجمهورية للشابات مواليد 2003/ 2004 موسم 2020/2021 .

وأهدت الدكتورة منال عوض شهادة تقدير إلى نورا خليفه مدير الشئون المالية بالوحدة والتى انتقلت إلى جوار ربها، حيث تسلمها اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، هذا وقد أشادت المحافظ بالجهود التى حققتها مروة لتصبح فارسكور الأولى فى تحصيل الإيرادات والمتأخرات خلال الفترة الأخيرة .



محافظ دمياط تكرم العاملين



محافظ دمياط تكرم العاملين



جانب من تكريم محافظ دمياط للعاملين

جانب من التكريم