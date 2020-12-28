محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحى قرية السواحل بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الاثنين، مشروع صرف صحي قرية السواحل بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ .

واستمعت المحافظ، إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل وكذا شبكة انحدار، تحتوى على خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 2.5 كم ، وأيضاً خط طرد قطر 355 مم مواسير H. D. P. Eبطول 6.5 كم ، تم ربطه على محطة معالجة كفر البطيخ بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه ، كما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 13 ألف نسمة بقرية السواحل .

وفى سياق متصل وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات والوصلات لبدء تمهيد ورصف الطرق بالقرية ، هذا وقد حرصت المحافظ على الاستماع إلى المطالب التى تقدم بها الأهالى، مؤكدة أنه سيتم دراسة جميع المطالب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها فوراً .

وأكدت أنه سيتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية عدد من الطرق بالمنطقة ، مشددة على حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأهالينا بالقرى.

فيما ذكرت الدكتورة منال عوض، أنه وتزامنًا مع دخول محطتين جديدتين الخدمة خلال النصف الاخير من شهر ديسمبر الجارى، وهما الكاشف الجديد والسواحل بعد تعثر استكمالهما منذ سنوات، حرصت المحافظة على إتخاذ خطوات جادة وحقيقية للاسراع نحو نهو جميع المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإزالة كافة العقبات التى كانت تعرقل استكمال بعض من هذه المشروعات ، وذلك بهدف تعزيز خدمات البنية التحتية وتغطية جميع المناطق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل



محافظ دمياط أثناء تجربتها أجهزة الصرف الصحى