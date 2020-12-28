محافظ دمياط تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق المطاعم والكافيتريات المخالفة

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأصدرت محافظ دمياط، حزمة من التوجيهات المُتعلقة بإدارة أزمة كورونا والتى جاء من أبرزها إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم اى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء واى تجمعات، بالإضافة إلى التشديد على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الإحترازية، كما وجهت الدكتورة منال عوض بالمرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية و كذا نسبة إشغال 50% ، واتخاذ قرار الغلق لمدة أسبوع وغرامة فورية ٤ آلاف جنيه على المخالفين ،، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الاغلاق، كما نوهت المحافظ إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية 50جنيه من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة وذلك بدءًا من الأحد القادم ، وفى حال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفى سياق متصل وجهت محافظ دمياط الى مدير مديرية الصحة بتفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الأدوية، و انتظام الأطقم الطبية فى عملها، كما طالبت بعمل بيان يضم أسماء المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد لنشرها على الصفحات الرسمية و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتواصل لبحث الحالات التى يتم استقبالها عبر رقم غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة "٢٢٦٤١٢١" وطوارئ مديرية الصحة "٢٢٦٤٧٠٣"، كما وجهت بالمرور على الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية المدرجة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد وبيعها بالأسعار المقررة.

وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالعمل وفقاً للخطة والقرارات التى وضعتها الوزارة لسير العملية التعليمية وامتحانات نصف العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.

فيما وقد نوهت المحافظ إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجلسة مجلس المحافظين المنعقدة امس بشأن قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق برد الشئ لأصله وعلى نفقتها على أن يتم التنفيذ من خلال لجنة محايدة، كما أشارت الى الخطة الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وعلى جانب آخر طالبت الدكتورة منال عوض مدير إدارة المرور بالإستعداد التام لبدء تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من 20 سنة، موجهة باختيار مكان مناسب لاستلام وتخريد هذه السيارات لاستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية.

كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المرافق بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للتعديات على الطريق وجميع المخالفات، و حصر الطرق التى يتطلب تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بها ورصفها وأيضاً الإشراف على عملية تنظيم العمل بالتناوب بما لا يضر بمصلحة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و أخيراً تكثيف الجهود لبحث كافة الشكاوى التى يتقدم بها المواطنين عبر الوسائل المختلفة و العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ هذه الأعمال على وجه أكمل.

وفى ختام الجلسة تم الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير والتى جاء من بينها، إطلاق اسم الشهيد المجند مجدى مجدى مسعد محمد أبو عماشة من قوة قطاع الأمن المركزى على مدرسة دمياط الإعدادية بنات بشارع أبو الوفا وذلك تخليدًا لذكراه، وكذلك الموافقة على إقامة عمارة سكنية على مساحة ٣٨٩م٢ بمنطقة ابو العلا بحرى بمدينة فارسكور لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بدلا من العمارة الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ والتى تم إزالتها بالفعل و أيضاً اعتماد لوحات الكونتر كلك الخاصة بالمخططات لعدد 16 قرية تابعة للمحافظة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن إعداد المخططات التفصيلية لمدن وقرى محافظات الجمهورية.