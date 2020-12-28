محافظ بنى سويف يكرم إلهام فضالى صاحبة أهم إنجاز فيزيائى عالمى فى 2020

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الدكتورة إلهام فضالى الفائزة بأفضل بحث فى مجال الفيزياء لعام 2020، حيث استقبلها هى وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة، تقديرا لتفوقها العلمى، الذى كان حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، معربا عن سعادته بالإنجاز المحقق، ومؤكدا على أهمية مواصلة العمل حتى يخرج بحثها لحيز التطبيق، وأن تكون واحدة من سفراء مصر البارعين فى كثير من المجالات الذين يرفعون اسم وعلم مصر فى مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.

وقال محافظ بنى سويف : "أصبحنا خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر واحد إلا ويتردد اسم لعالم مصرى أو رياضى مصرى أو فنان مصرى قد أدهش العالم بنبوغه وتفوقه فى مجاله، وذلك يؤكد قدرة أبناء مصر على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والريادة لوطننا الغالى مصر، وأن ذلك قد صادق إرادة صادقة وداعمة من القيادة السياسية التى تؤمن بالشباب وعقول أبناء الوطن من العلماء والنابغين كل فى مجاله".

وأكد المحافظ على دعمه للعالمة المصرية، وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأى اقتراح أو فكرة من ابنة بنى سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن إستراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة والتى احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى أن المحافظة تثق فى قدرات شبابها المميزين فى مختلف المجالات، وأن ذلك كان دافعا لتشكيل مجلس استشارى من الشباب المميز "كل فى مجاله".

ومن جانبها ، أعربت الدكتورة إلهام فضالى عن اعتزازها وتقديرها لتكريم المحافظ لها، وأنها لفتة مميزة تعكس مدى اهتمام القيادة بالمحافظة بأبنائها وتشجيعهم على مواصلة التفوق والاجتهاد من تحقيق أحلامهم وثقة وطنهم فيهم، مشيرة إلى أنه ستكون على تواصل دائم بالمحافظة وأنها ستكون سعيدة بالمساهمة فى أى مجال يخدم بلدها بنى سويف ووطنها مصر، ومعربة عن اعتزازها بحرص المحافظ على دعمها وتحفيزها فى مسيرتها العلمية.

وشرحت الباحثة "إلهام فضالى" للمحافظ فكرة البحث الذى قد حصل مؤخرا على جائزة أحسن بحث فى الفيزياء التطبيقية لعام 2020، وذلك عن فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئى بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن، وهذه هى المكون الرئيسى للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.

وأشارت الباحثة، إلى أن البحث مازال فى طور أولى ، حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملى فى المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه فى نقل البيانات بسرعة الضوء وهى أعلى سرعة موجودة فى الكون.

واختارت مجلة عالم الفيزياء البحث كأفضل بحث فى عام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية فى العالم ومقرها فى إنجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 فى الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية فى الفيزياء وأن يساهم فى تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.