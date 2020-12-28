محافظ بنى سويف يعلن تشغيل سوق ترعة البوصة تجريبيا بداية من غدا

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه سيتم افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة تشغيل تجريبى بداية من غد الثلاثاء، مؤكدا على أهمية السوق الذى يعد خطوة جادة فى القضاء على الأسواق العشوائية التى لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن السويفي، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب، وتشكل عائقا أساسيا لجهود استعادة الشكل الحضارى للمدن والميادين، وسبب رئيسى فى إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من تطوير السوق ورفع كفاءته ،حيث تضمنت الأعمال إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها ،فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء،بجانب تزويده بكاميرات تأمين،وغيرها من الأعمال التى تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإعلان عن الأسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة، ،ومضيفا أن سيتم تباعا تسكين الباعة على مراحل ،وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضارى ، تحت شعار " وداعا للأسواق العشوائية".

جاء تلك التصريحات على هامش زيارته صباح اليوم لموقع السوق بمدينة بنى سويف،للاطمئنان على استعداد التام لاستقبال التجار والمواطنين ،حيث رافق المحافظ خلال الجولة : السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء وليد البيلى رئيس مركز و مدينة بنى سويف ، والمهندس محمود سرحان مسئول التطوير بالمكتب الفنى ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



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