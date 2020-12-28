محافظ بنى سويف يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى جاءت للتشديد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتضمنت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، و أن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد محافظ بنى سويف، على أنه لا تهاون فى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021،حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50%، وتطبيق الغرامة المقررة فورا فى حالة المخالفة، وأنه فى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانونى مع دور المناسبات التى يثبت مخالفتها.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم بالغرف المركزية التابعة للحكومة، وأنه تم الإعلان عن خطوط ساخنة بشأن الاستفسار أو الإبلاغ فيما يتعلق بفيروس كورونا، أو فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات لقرارات الحكومة بشأن مجابهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.