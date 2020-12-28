محافظ بنى سويف يتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.. صور

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا " stem" بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وذلك بحضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والدكتور رجب عبد الفتاح مدير المدرسة.

وتفقد المحافظ سير أعمال امتحانات منتصف العام الدراسى لطلاب الصف الثانى الثانوي،والتى بدأت "أمس"بمادتى البيولوجى واللغة العربية وتنتهى 31 ديسمبر الجارى بالرياضيات وعلوم الأرض، وذلك بالتوازى مع عقد الامتحان العملى ،فيما أنهى طلاب الصف الأول الثانوى امتحاناتهم والتى عقدت فى الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الحالي، وتستكمل بامتحانات العملى اعتباراً من 17 يناير المقبل وحتى 20 من نفس الشهر.

واطمأن المحافظ على توافر المناخ المناسب أثناء أداء الطلاب الامتحان والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحان،مع المداومة على أعمال التطهير والتعقيم لمكونات المدرسة، حيث يؤدى الطلاب"اليوم"الامتحان فى مادة الميكانيكا "فترة أولى" واللغة الإنجليزية "فترة ثانية".

كما تفقد المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتجول داخل بعض فصول الصف الأول، وتبادل الحوار مع الطلاب عن طبيعة الدراسة بالمدرسة وسير العملية التعليمية، والمناهج التى يدرسونها، والمشروعات العلمية المكلفين بها،وإجراءات وخطوات تنفيذها، والموضوعات التى تتناولها وتركز على التحديات التى تواجه المجتمع مثل :التلوث،الزيادة السكانية ، التصحر، القطاع الصحى ، التكنولوجيا ، الزحام،الطاقة وغيرها من التحديات، حيث يقوم الطلاب بإعداد مشروعات علمية "الكابستون Capstone" تتناول حلولا ومقترحات لتلك التحديات من خلال إعداد نموذج عملى مجسم لكيفية حل تلك المشاكل،وتحتسب تلك المشروعات من ضمن اعمال التقييم المدرسى وتمثل 60% من مجموع درجات الطالب،والتى تتم عن طريق أساتذة وأكاديميين من كليات العلوم والهندسة.

واستكمل المحافظ زيارته للمدرسة والتى تتكون من 4 أدوار وتضم 12 فصلاً دراسيا و13 معملا مجهزا على أعلى مستوى والوسائل التعليمية والأدوات اللازمة لمساعدة الطلاب فى التطبيق العملى ، حيث تفقد عددا من المعامل والتى تشمل معامل( إلكترونى ، لغات، فيزياء، أحياء، كيمياء، جولوجيا) بالإضافة إلى تفقد مبنى الإقامة الداخلية لطلاب المدرسة ،حيث يتوفر 2 مبنى لسكن الطالبات والطلاب وقاعات للمذاكرة وقاعة للطعام ومطعم داخلى بكل مبني، فيما يبلغ عدد الطلاب 182 طالباً وطالبة موزعين بواقع 90 طالبا بالصف الأول و92 بالصف الثاني،بجانب استضافة 80 طالبا "بصفة مؤقتة"من طلاب مدرستى المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من محافظتى سوهاج والفيوم.

وأثنى المحافظ على المنظومة التعليمية بالمدرسة التى تعد الأولى فى محافظة بنى سويف،وتمثل إضافة هامة ونوعية لقطاع التعليم بالمحافظة، لاسيما وأنها غير قاصرة على أبناء بنى سويف فقط، بل يدرس بها طلاب من محافظات الجيزة والقليوبية و الفيوم ، والمنوفية، مؤكدا أن نظام التعليم بمدارس المتفوقين يتسق مع رؤية الدولة 2030 فى مجال بناء الشخصية المصرية، خاصة وأن نظام الدراسة يعتمد بشكل أساسى المناهج الجديدة القائمة على المشروعات والتركيز على البحث والتفكير والابتكار.

من جهتها أشارت وكيل الوزارة إلى أن هذه النوعية من المدارس تمثل نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية نظرا لاهتمامها برعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ونظام الدراسة بالمدرسة خاص بالمرحلة الثانوية فى الشعبة العلمية فقط " 3 سنوات" حيث يدرس الطالب مواد الفيزياء و الأحياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكا والجيولوجيا " باللغة الإنجليزية "إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية والوطنية والدين والحاسب الالى والدراسات الاجتماعية ،موضحة أن منهج STEM يختلف عن منهج الثانوية العامة حيث يدرس الطالب المواد العلمية من خلال مخرجات تعلم Learning Outcomes تتحدد عبر مفاهيم ومهارات معينة أما اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين والوطنية فيتشابه المقرر مع مقرر الثانوية العامة،لافتة إلى المدرسة تستقبل طلابها من شتى المحافظات،حيث يتم التوزيع مركزياً من الوزارة على مدارس STEM على مستوى الجمهورية والطالب ملزم بالسكن الداخلى حتى وإن كان من نفس المحافظة نظراً لما تتطلبه طبيعة المدرسة من عمل جماعى ومشروعات مشتركة مع زملائه.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس STEM للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (Since,Technology,Engineering and Mathematics) المدرسة تابعة لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية مباشرة وهى المنوطة بتحديد شروط الإلتحاق والشروط التى قد تتغير كل عام لكنها فى الإجمال للطلاب المتفوقين فى المرحلة الإعدادية ، حيث يتم الإلتحاق بالمدرسة عن طريق التقديم على موقع الوزارة on line ومراجعة انطباق الشروط على المتقدم بإجتياز اختبار قدرات فى العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات واختبار ذكاء IQ ويتم ترتيب المقبولين بحسب مجموع الاختبارين (الإعدادية واختبار القدرات) وتوزيعهم على مدارس STEM بحسب الرغبات والأماكن المتاحة.