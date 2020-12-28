اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تلقينا 215 ألف و719 طلب للتصالح بعوائد مليار و213 مليون

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:30 ص
محافظ القليوبية: تلقينا 215 ألف و719 طلب للتصالح بعوائد مليار و213 مليون اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية – إبراهيم سالم

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قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تلقت حتى الآن 215 ألف و719 طلب للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و213 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.

وأكد المحافظ، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .

وأوضح الهجان، أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، ومشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجارى، تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20%، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.

 


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