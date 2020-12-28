محافظ الشرقية يفتتح عيادة الأسنان وتطوير وحدة طب الأسرة بالرحمانية

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عيادة الأسنان الجديدة وأعمال تطوير وتجميل وحدة طب الأسرة بالرحمانية بأبو كبير بتكلفة 100 ألف جنيه، وذلك بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والمجتمع المدنى لتحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه لأهالى القرية والقرى المجاورة لها.

حضر الافتتاح اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور يسرى الشبراوى مدير الإدارة الصحية بأبوكبير والمحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير.

وتجول محافظ الشرقية ومرافقوه داخل أقسام الوحدة لتفقد معمل التحاليل الطبية والصيدلية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.

وشدد المحافظ، على العاملين بالوحدة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحسن معاملة المواطنين المترددين عليها وتقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشئون الصحية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبى بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى .