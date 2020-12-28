محافظ الشرقية يشهد انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والفحص المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، داخل وحدة طب الأسرة بالرحمانية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو كبير، فى حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة والمحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير والدكتور يسرى الشبراوى مدير الإدارة الصحية بأبوكبير وعدد من نواب البرلمان.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بصحة المواطنين وتسعى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناه والألم الذى يتعرضون له وخاصة المرأة، على اعتبار أن الاهتمام بصحة المرأة يؤدى إلى الحافظ على المجتمع، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المبادرة للحفاظ على صحة وسلامة الأطباء وأطقم التمريض المشاركين بالمبادرة والسيدات متلقيات الخدمات الطبية.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية والنبيلة التى يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال المحافظ إن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية مثل مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والكشف المبكر عن أورام الثدى والكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان السمع مبادرة نور حياه والكشف المبكر عن أمراض الإنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية والكشف عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وفحص وعلاج الامراض المزمنة وغير السارية وذلك فى ضوء الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تأتى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، للكشف عن الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين ومنع إنتقالها من الأم للجنين، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الفحص الطبى لعدد 102 الف 700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمختلف قرى ومدن المحافظة من الفئة العمرية فوق 18 عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، لافتاً إلى أن عدد الفرق المشاركة فى المبادرة 358 فرقة طبية ، فى عدد 358 نقطة، مؤكداً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها والتأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.