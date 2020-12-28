اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتفقد النظافة ورفع تراكمات القمامة من منطقة الجمباز

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:43 م
محافظ الشرقية يتفقد النظافة ورفع تراكمات القمامة من منطقة الجمباز الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منطقة الجمباز بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من على شريط السكة الحديد لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين من أهالى المنطقة، وللبدء فى أعمال رفع كفاءة الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين باعتبارها تمثل محور مرور هام يربط القادمين من مراكز الشمال لمدينة الزقازيق باتجاه طريق هريه القديم مما يساهم فى تخفيف حدة الزحام المرورى بميدان الزراعة.

وكلف المحافظ، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسه حى ثان لتحديد عدد من الشوارع الداخلية الضيقة بالمنطقة لإدراجها فى خطة الرصف باستخدام بلاط الإنترلوك وذلك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذا لخطه تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها.

ورافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ محمد محمود رئيس حى أول وثناء فوزى رئيسه حى ثان.

 

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