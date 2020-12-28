محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 17 مخطط تفصيلى للمدن والقرى

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تعديلات لـ 17 مخططا تفصيليا لعدد من المدن والقرى فى إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما بلغ اعتمادة من تعديلات لمخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل إلى 87 مخططا تفصيليا واستراتيجيا.

وأضاف محافظ الدقهلية انه تم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية المقترحة للتصالح بالتعاون فيما بين الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة، والمساحة العسكرية حيث تم رفع كافة الأماكن التى تقع خارج الحيز العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والكفور كما تم أيضا الانتهاء من قيد الارتفاع لبعض قرى المراكز للتيسير على المواطنين، وتفعيلا للقانون 17 لسنة 2020، ومنعا للتعدى على الأرض الزراعية، حفاظا على حقوق الدولة وتم بالفعل ارسال هذه الخرائط للوحدات المحلية لتفعيلها.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز والمدن التى تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لها اليوم تشمل قرية صدقا وكفر سنجاب والخمسة بتمى الامديد ، وقرية ميت شرف وكفر عبد المؤمن بمركز دكرنس ، وقرية سنجيد وسمبخت وسماحة ونوسا البحر والغراقة بمركز اجا ،و وأيضا تم تعديل المخطط التفصيلى لمدينة منية النصر ومدينة طلخ ومدينة شربين ومدينه المنزلة وكما شملت القرى التى تم تعديل المخطط التفصيلى لها ، قرية الخيارية بمركز المنصورة وكفر ميت فارس بمركز بنى عبيد ، وقرية ميت تمامة بمركز منية النصر.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التى اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقري.

وأشار المحافظ، إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإنه يجرى حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية للمخطط الاستراتيجى لكل من مدينتى جمصة ومحلة دمنه.