محافظ الدقهلية: أخر ديسمبر الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح ولن يتم المد

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن آخر ديسمبر الجارى 2020، هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، إنه لا مد إطلاقا لفترات جديدة للعمل بالقانون تنفيذا لقرار السيد رئيس الوزراء فى هذا الشأن، مؤكدا أن العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة المقررة مستمر فى أيام الجمعة والسبت القادميين، وفى الفترات المسائية.

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المعنيين بقانون التصالح والاستفادة من مزيا القانون، وذلك بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بنطاقهم ، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ الدقهلية للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين وأهمية التيسير عليهم، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمها المواطنين للتصالح حتى الآن بمحافظة الدقهلية بلغت 152798 بنسبة 99.8% من المخالفين، وأن إجمالى المتحصلات بلغت 1 مليار و88 مليون و664 الف جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتيسير على المواطنين فى إجراءات قبول الأوراق للتصالح من المتقدمين، حتى يتحقق الهدف النهائى من قانون التصالح ، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفةجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.