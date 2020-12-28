محافظ البحيرة يكشف توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها في 3 قرى

البحيرة- ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى الأعياد والمناسبات والظروف الاستثناىيه التى تمر بها البلاد.

وأشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذى تقوم به إحدى الجمعيات فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.