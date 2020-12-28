محافظ أسيوط يفتتح مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة.. صور

أسيوط فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بحى شرق أسيوط بعد تطويره وإعادة استخدامه مرة آخرى ليتبع توجيه المجال الصناعى بمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل المديرية وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وهويدا الطماوى نقيب المعلمين بأسيوط ولفيف من قيادات وموجهى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبدأ الافتتاح بالسلام الوطنى ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والغنائية لبعض الطلاب ثم قام المحافظ بإزاحة الستار وافتتاح مركز التدريب والمعرض الدائم لمنتجات طلاب المدارس وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التى تتميز بالدقة.

وتفقد المحافظ ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتى يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم ثم تفقد أعمال التطوير بمدرسة طه حنفى المليجى من دهانات وأشجار وعمل مشتل للأشجار بالمدرسة.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمراكز التدريب التى تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم فى صقل خبراتهم ومواهبهم كما أعلن عن تكريم أصحاب الأعمال المتميزة وتنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب مشيرًا إلى وجود مراكز التدريب العديدة التابعة للمحافظة ولمديرية القوى العاملة والتى تهدف إلى تدريب الشباب على المهن المختلفة واكسابهم القدرات على مواجهة سوق العمل.



محافظ أسيوط يفتتح مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة



المعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة