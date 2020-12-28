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محافظة الغربية: صيانة 4747 عامود إنارة بالمحلة الكبرى.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:22 م
محافظة الغربية: صيانة 4747 عامود إنارة بالمحلة الكبرى.. صور صيانة أعمدة الإنارة
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى فى عمل صيانة لعدد 4747 عامود إنارة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة الكبرى منذ بداية الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

شملت أعمال الصيانة رفع الوصلات المخالفة، تغيير العوازل المكسورة، رفع مفاتيح الإنارة من على الأعمدة، صيانة كشافات الإنارة واستبدال الخلايا القديمة ذات المفاتيح بخلايا جديدة أوتوماتيك وعزل الأسلاك الخارجية بمواسير بلاستيك وذلك حرصاً وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وفى ذات السياق، قام قسم الإنارة بحى ثان المحلة الكبرى بأعمال صيانة الإنارة العمومية القائمة بشارع نعمان الأعصر، كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى.

وفى مركز ومدينة طنطا، تم تغيير الكشافات المحترقة بكشافات صوديوم جديدة فى المنطقة أمام كوبرى كفر الشيخ اتجاه القاهرة على الطريق السريع وأضاءت المنطقة بشكل كامل، كما تم تربيط وصيانة الكشافات فى الأتوماتك الأول من طريق محلة ، الكشافات المحترقة بكشافات من الصيانة.

واستكمالاً لأعمال الصيانة الدورية، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإصلاح وصيانة محول حسن المغربى بتطاى ومحول البنك بالجعفرية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية ميت حواي.

 

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