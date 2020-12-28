مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء كلية تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية.. صور

كما وجه التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كما وجه خالص الشكر والتقدير للدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لما قدموه من جهود ملموسة أسهمت في إنجاح إجراءات انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة.

كما وجه العمداء للاستعداد بالشكل الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

- الموافقة على إنشاء برنامج "نظم معلومات الأعمال" BIS “Business Information System”، بكلية التجارة واعتماد اللائحة الخاصة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات كلية تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية ويعد البرنامج تخصص مميز يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات.

- الموافقة على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراه والدراسة بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2020/2021 بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.

- الموافقة على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية" واعتماد اللائحة الداخلية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.

- منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد.

- تعيين عدد (3) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ بكليات الجامعة، منح عدد (15) درجة دكتوراه، منح عدد (19) درجة ماجستير، الموافقة على مقترح إنشاء المركز الطبي الإكلينيكي للسموم، والذي يهدف إلى تشخيص وعلاج حالات التسمم بشتى أنواعها (التسمم الانتحاري الحاد، التسمم بالغازات الصناعية والطبيعية، التسمم بالمواد الحارقة)، مد باب التقدم لجوائز الجامعة استثنائياً (التقديرية، التفوق العلمي، الإبداع العلمي، التشجيعية، أحسن الرسائل في درجتي الماجستير والدكتوراه) حتى 15 يناير 2021.