لبنان تعلن خرق زورقين إسرائيليين لمياهها الإقليمية

كتب وكالات

واصل سلاح البحر الإسرائيلى عدوانه على المياه الإقليمية اللبنانية، مخترقاً إياها ومتجاوزاً كل القرارات الدولية ذات الصلة بذلك.

وأصدرت قيادة الجيش اللبنانى بيانا، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس"، أفادت فيه بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية أقدما تباعا على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، الأول لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين، وقام عناصر بإلقاء قنبلتين مضيئتين، فيما الثانى لمسافة أقصاها حوالى 335 مترا ولمدة 4 دقائق، وعلى الأثر شرعت قيادة الجيش اللبنانى بمتابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفل".