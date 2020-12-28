كوريا الجنوبية تسرع مساعى التطعيم بلقاح كورونا بعد رصد إصابات بسلالة جديدة

تعهد مسؤولون في كوريا الجنوبية بتسريع وتيرة الجهود لإطلاق برنامج تحصين عام للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد أن أعلنت البلاد اليوم الاثنين أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تُعزى إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها رصدت السلالة الأسرع انتشارا من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر.

وقررت السلطات تمديد حظر على الرحلات المباشرة من بريطانيا لأسبوع إضافي حتى السابع من يناير وستلزم أي مسافرين قادمين من بريطانيا أو جنوب أفريقيا الخضوع لفحص قبل السفر.

وسجلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 1241.

وحذرت السلطات من أن الانخفاض ربما مرده قلة الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الميلاد، وقالت أمس الأحد إنها ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى أوائل يناير.

وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب خططها لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء أمس الأحد أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من 180 يوما في المتوسط إلى 40 فقط.

وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

وقال الرئيس مون جيه-إن اليوم الاثنين إن العاملين في القطاع الصحي وكبار السن سيبدأون في تلقي اللقاحات في فبراير وإن العمل جار لتسريع وتيرة الخطط الخاصة بتحصين عامة الناس.

وأضاف في اجتماع مع كبار مستشاريه "هناك مخاوف ألا تؤمن بلادنا جرعات كافية من اللقاحات أو أن تتأخر التطعيمات .. هذا ليس صحيحا... نحن نبذل جهودا لتبكير الجدول الزمني لتبني اللقاحات".

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونا أي أكثر من 85 في المئة من مواطنيها.

وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 57680 إصابة و819 وفاة جراء الفيروس.