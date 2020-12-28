اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:57 ص
خالد صلاح
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كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:00 ص
كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن اكتشاف ثالث حالة لفيروس "كوفيد-19" المتحور، الذى تم رصده لأول مرة فى المملكة المتحدة، فى مدينة أوتاوا، وسافر الشخص المصاب مؤخرا من المملكة المتحدة، وفقا لوزارة الصحة الكندية.

وقالت الدكتورة باربارا يافى ، كبيرة المسؤولين الطبيين فى أونتاريو فى بيان: "هذا يعزز حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء فى المنزل قدر الإمكان والاستمرار فى اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما فى ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة"، وأضافت "هذا أيضا تذكير مهم بضرورة عزل المسافرين الدوليين فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما".

وكانت المقاطعة قد أعلنت أمس السبت عن أول حالتين للسلالة الجديدة من منطقة دورهام، وقال المسؤولون فى البداية إن الزوجين ليس لهما تاريخ سفر معروف، ومع ذلك، أكدت الوزارة اليوم الأحد أن الزوجين كانا على اتصال بشخص سافر من المملكة المتحدة - وهى معلومة أشارت الوزارة إلى أنها لم تقدم إلى المسؤولين فى المقابلات السابقة.

 

 


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