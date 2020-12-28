كنائس الأرثوذكس ببورسعيد تحتفل بعيد الميلاد بحضور 25% وسط إجراءات احترازية

بورسعيد - محمد فرج

تحتفل كنائس الأرثوذكس ببورسعيد بعيد الميلاد المجيد بالصلوات الإلهية بحضور 25% من سعة الكنيسة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد سوف تكون صلوات روحية بدون مظاهر يوم رأس السنة وبدون قداس على أن تنتهى فى الحادية عشر مساء.

وأضاف أرميا فهمى: أما احتفالية العيد سوف تشهد القداس الإلهى بحضور 25% فقط من نسبة سعة الكنيسة على أن تنتهى فى الحادية عشر للحفاظ على سلامة وأمن رعايا الكنيسة.

وتابع: أن دخول الكنائس سوف تكون وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة ولن يسمح بالدخول بدون كمامات وقياس درجة الحرارة مع مراعاة التباعد الاجتماعى خلال الصلوات الروحية.

وفى ذات السياق أكد بانه فى حالة عدم ارتداء الكمامة سوف يتم تعليق الصلاة لحين الامتثال للشروط الاحترازية مع الأخذ فى الاعتبار غلق الكنائس بعد اكتمال نسبة الحضور ال 25 % من سعة الكنائس.